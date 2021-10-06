Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

- Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıkları etkileri canlılarda etkisini göstermeye devam ediyor.

HATAY (İHA) - - Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol atıkları etkileri canlılarda etkisini göstermeye devam ediyor.

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurmuştu.

14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıkları nın temizlenmesi için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlattıkları temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip poşetlere dolduruyor.

Bu arada, sahile vuran petrol atıkları sahilde dolaşan köpeklerin ve martıların üzerine yapışıyor.

Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor

Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor

Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor

Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronaya yenildi, bebekleri yaşam savaşı veriyor

CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronaya yenildi, bebekleri yaşam savaşı veriyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Destici Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Aykut Kocaman Muslera Kim Min-jae Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mimar Sinan Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samandağ'da petrol canlıları da tehdit ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:18:41. #1.13#