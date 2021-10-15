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Samandağ'da motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samandağ'da motosiklet denetimi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde 130 motosiklete sigorta, muayene ve kask denetimi gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan 5 motosiklete el konuldu. Motosikletler, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.

Motosiklet denetimlerinin devam edeceği belirtildi. - HATAY

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