Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi - Haberler
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Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Kültür Sanat

Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi Hatay'ın Samandağ İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

HATAY (İHA) - Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.

Türk bayrakları, meşaleler ve müzik eşliğinde yürüdüler. Program daha sonra eşliğindeki yürüyüşe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, belirlenen güzergah üzerinden tekrar aynı alana dönülmesiyle son buldu.

Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

Samandağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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