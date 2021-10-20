Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel
Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.
HATAY (İHA) - Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde denizde hortum çıktı.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.