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Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.

HATAY (İHA) - Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde denizde hortum çıktı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada

Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada

Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada

Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada

Samandağ açıklarında çıkan hortum kamerada
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