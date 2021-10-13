Saman altından 139 bin lira çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saman altından 139 bin lira çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Saman altından 139 bin lira çıktı

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, saman balyalarının arasına saklanan ve çalıntı olduğu belirlenen 139 bin lira, 8 adet çek ve 4 senet bulundu.

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, saman balyalarının arasına saklanan ve çalıntı olduğu belirlenen 139 bin lira, 8 adet çek ve 4 senet bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde hırsızlık olduğu ihbarını alarak harekete geçti. Ekipler, yapılan araştırma neticesinde hırsızlık öncesi, M.B. ve M.Ç. isimli şahısların söz konusu işletmeye keşif maksatlı geldiklerini tespit etti. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler M.Ç. ve M.B., birlikte kasayı açarak çıkan paraları M.B. isimli şahsa ait olan samanlıktaki saman balyalarının arasına sakladıklarını itiraf etti. Saman balyaları arasında yapılan aramada toplamda 139 bin 155 lira, 8 adet çek, 4 adet senet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Saman altından 139 bin lira çıktı

Saman altından 139 bin lira çıktı

Saman altından 139 bin lira çıktı

Saman altından 139 bin lira çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bacanak cinayetinde şok eden gelişme: Baba ve oğlu birbirini suçladı

Bacanak cinayetinde şok eden gelişme: Baba ve oğlu birbirini suçladı

 Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı

Motosiklet kasasında ambalajsız et taşıdı, görenler telefona sarıldı

 İntihar denerek üstü örtülen olaydan kazayla yaralama çıktı

İntihar denerek üstü örtülen olaydan kazayla yaralama çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Işıl Sergen Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saman altından 139 bin lira çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:29:44. #1.12#