Salzburg - Wolfsburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Salzburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Salzburg - Wolfsburg maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Salzburg - Wolfsburg maçı hakemi kim? Salzburg - Wolfsburg maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Salzburg - Wolfsburg maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:45 'de başlayacaktır.
Salzburg - Wolfsburg maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.
Haberler.com - Gündem