Salzburg - Wolfsburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Salzburg - Wolfsburg maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Salzburg - Wolfsburg maçı hakemi kim? Salzburg - Wolfsburg maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

SALZBURG - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Salzburg - Wolfsburg maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:45 'de başlayacaktır.

SALZBURG - WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Salzburg - Wolfsburg maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

SALZBURG - WOLFSBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem