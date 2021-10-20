Salzburg - Wolfsburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salzburg - Wolfsburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Salzburg - Wolfsburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Salzburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Salzburg - Wolfsburg maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Salzburg - Wolfsburg maçı hakemi kim? Salzburg - Wolfsburg maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

Salzburg - Wolfsburg maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:45 'de başlayacaktır.

Salzburg - Wolfsburg maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title