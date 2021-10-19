SALSANAMA TURKEY 2021 18 ARALIK 2021'DE İSTANBUL GRAND PERA'DA

İSTANBUL (Habermetre) - Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan ve Dünyanın takip ettiği SALSANAMA 18 ARALIK 2021 tarihinde BE dans ve Nüans gsk'leri organizatörlüğünde İstanbul Grand Pera'da gerçekleşecektir.

Organizasyon;

BEDANS SK. VE NÜANS GSK.

Yarışma kayıt ve Detaylı bilgi için;

https://salsanamaturkey. com

Emek Yeter 0535 6165663

Erdik Şadıllıoğlu 0537 7098167

Büşra Yeter 0535 9889274

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