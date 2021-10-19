SALSANAMA TURKEY 2021 18 ARALIK 2021'DE İSTANBUL GRAND PERA'DA
Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan ve Dünyanın takip ettiği SALSANAMA 18 ARALIK 2021 tarihinde BE dans ve Nüans gsk'leri organizatörlüğünde İstanbul Grand Pera'da gerçekleşecektir.
İSTANBUL (Habermetre) - Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan ve Dünyanın takip ettiği SALSANAMA 18 ARALIK 2021 tarihinde BE dans ve Nüans gsk'leri organizatörlüğünde İstanbul Grand Pera'da gerçekleşecektir.
Organizasyon;
BEDANS SK. VE NÜANS GSK.
Yarışma kayıt ve Detaylı bilgi için;
https://salsanamaturkey. com
Emek Yeter 0535 6165663
Erdik Şadıllıoğlu 0537 7098167
Büşra Yeter 0535 9889274
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