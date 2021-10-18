Salihli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Karadeniz Başkanlığında Gerçekleştirildi

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda 1. Etap Organize Sanayi Bölgesi ile 2. Etap Organize Sanayi Bölgesi yapılaşma durumu ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca Osb Uygulama Yönetmeliği 68. Maddesine istinaden hazırlanan Atıkların Kontrolü Talimatının Onaylanması hakkında bilgilendirme ve genel konular görüşüldü.

Vali Yaşar Karadeniz Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrası Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

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