Salihli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Karadeniz Başkanlığında Gerçekleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salihli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Karadeniz Başkanlığında Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Salihli OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Karadeniz Başkanlığında Gerçekleştirildi

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda 1. Etap Organize Sanayi Bölgesi ile 2. Etap Organize Sanayi Bölgesi yapılaşma durumu ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca Osb Uygulama Yönetmeliği 68. Maddesine istinaden hazırlanan Atıkların Kontrolü Talimatının Onaylanması hakkında bilgilendirme ve genel konular görüşüldü.

Vali Yaşar Karadeniz Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrası Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title