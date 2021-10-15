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Salihli Kale'de Hayvancılığa Önemli Destek

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Salihli Kale'de Hayvancılığa Önemli Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bulunan 4 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

SALİHLİ, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bulunan 4 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladı.

İl genelinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve buna bağlı olarak üreticilerde gelir artışı olmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde üreticileri sevindiren bir çalışmaya daha imza attı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kale Mahallesinde bulunan 4 adet hayvan içme suyu göletinde temizlik ve bakım faaliyetlerine başlandı.

"Desteklerimiz sürecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine rehber olduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göletleri çalışmamız da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Salihli ilçemiz Kale Mahallesi'nde bulunan HİS göletlerinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi.

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Haber: Salihli Kale'de Hayvancılığa Önemli Destek - Haberler
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