Salihli Emniyeti'nde terfi heyecanı

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Mesut Laleoğlu ve Komiser Yardımcısı Resul Uygun, komiserliğe terfi etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapan 2 kişi komiserliğe terfi etti.

Rütbesini babası taktı

Komiserliğe terfi eden Laleoğlu ve Uygun'un rütbelerini Kaymakamlık Binasında düzenlenen törenle, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ile Komiserliğe terfi eden Resul Uygun'un Kaymakamlıkta görevli babası Yüksel Uygun taktı.

Komiser Laleoğlu ve Uygun, bir üst rütbeye yükselmenin mutluluğu ve heyecanını yaşarken, Kaymakam Sağlam, ise yeni rütbelerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. - MANİSA