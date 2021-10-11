Salihli AAT'nin

SALİHLİ, MANİSA (Bültenler) - MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde Atıksu Arıtma Tesislerimizi başarılı bir şekilde işletiyor, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için il genelinde atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işletiyor. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan Salihli Atıksu Arıtma Tesisi için 'Atık Yönetim Planı' yenileme başvurusu yapıldı. Tesisi başarılı bir şekilde işleten MASKİ'nin yenileme başvurusu da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandı. Düzgün bir şekilde işletilen tesislere verilen 'Atık Yönetim Planı' 3 yıl geçerli olacak.

Çevik, "Görev ve sorumluluk alanlarımızı biliyor, Manisa için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "İdaremiz bünyesindeki tesislerimizi gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre ve Manisa bırakmak için büyük bir özveri ile çalıştırıyoruz. Bu kapsamda, Salihli Atıksu Arıtma Tesisimiz için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne daha önceden almayı hak ettiğimiz 'Atık Yönetim Planı' için yenileme başvurusunda bulunduk. Yapılan incelemeler sonrasında Atık Yönetim Planı yenileme başvurumuza onay verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde gelecek nesillere daha yaşanılabilir Manisa bırakmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz" dedi.

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