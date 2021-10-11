Salih Gözcü, 2021 yaz turizm dönemini değerlendirdi - Haberler
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Salih Gözcü, 2021 yaz turizm dönemini değerlendirdi

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Salih Gözcü, 2021 yaz turizm dönemini değerlendirdi

Ünlü turizmci ve iş insanı Salih Gözcü, pandemi döneminde durma noktasına gelen turizm sektörünün 2021 yaz dönemini değerlendirdi.

Salih Gözcü, "TÜROB tarafından açıklanan doluluk oranlarına baktığımızda Türk turizminde bir toparlanma ivmesi görmekteyiz. Geçen yılın aynı ayına göre oldukça yüksek olan oranlara rağmen henüz pandemi öncesi doluluk oranlarını yakalayamadık. Ama bu kadar kısa sürede bu toparlanma ivmesi de yabana atılacak bir değer değil." Dedi.

Pandeminin en çok turizm sektörünü yaraladığını ifade eden Salih Gözcü, "Turizm sektörü, ülkedeki en yaralı sektör olmasına rağmen en çabuk toparlanan sektör olarak da ayrı bir başarıya imza attı. Bu takdire şayan durumu değerlendirirken aşının bulunmasının sektöre olan katkılarını da unutmuyoruz. Bu aşamada bilim insanlarına ayrıca bir teşekkürü çok görmeyelim." diyerek sektörün çabuk toparlanabilmesini aşının bulunmasına bağlayarak sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

2016 yılında Dubai'de BTB Tours isimli turizm şirketi ile çalışmalarına devam eden Salih Gözcü, "Ülke içinde duraklamaya giren turizm için çeşitli alternatif hamleler yapma gereği doğmuştu. Biz de BTB Tours isimli şirketimizi kurarak lüks turizmin kapılarını araladık. Bu araladığımız kapıdan bizimle birlikte girebilmeyi başaran acentelerle b2b şeklinde çalışmalarımızı devam ettirdik. En iyi hizmeti en iyi fiyata sunma gayreti ile 5 kat büyümemizin yanında Dubai gibi önemli bir şehirde markamızın adını duyurmayı başardık." Şeklindeki sözleri ile pandemi süresince ve sonrasında Dubai'de bir Türk turizm elçisi olarak çalıştıklarını da anlattı.

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