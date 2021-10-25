Salıcı - 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması
-* BAsın açıklamasını takip eden gazeteciler CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
-* BAsın açıklamasını takip eden gazeteciler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)