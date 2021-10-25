Salıcı - 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması - Haberler
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Salıcı - 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması

AA - Haberler | Güncel

-* BAsın açıklamasını takip eden gazeteciler CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

-* BAsın açıklamasını takip eden gazeteciler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Salıcı - 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması

Salıcı - 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması

Salıcı - 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması

Salıcı - 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması

Salıcı - 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklaması
AA - Son Dakika Haberleri
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