Salı Konferansları-19: Anadolu'da Türk Mührü "Ahlat"

Üniversitemizin 95. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gazi Eğitim Fakültesi Salı Konferansları dizisinin on dokuzuncusu "Anadolu'da Türk Mührü: Ahlat" konu başlığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl'ın yaptığı Konferansa; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmacı olarak Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. C. Nakış Karamağaralı, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında moderatör Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl katılımcılara, konuşmacı Prof. Dr. C. Nakış Karamağaralı hakkında bilgiler aktardı. Yurt dışında olmasına rağmen telefonla bağlanarak Konferansa teşrif buyuran ve onurlandıran Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmacı akademisyenimiz Prof. Dr. C. Nakış Karamağaralı'ya, değerli katılımcılara ve öğrencilere selamlarını, hürmet ve muhabbetlerini ileterek paylaşacağı değerli bilgilerden dolayı Prof. Dr. C. Nakış Karamağaralı'ya teşekkürlerini sundu.

"Ahlat'"ı Türklüğün mührü olarak tanımlayan Prof. Dr. C. Nakış Karamağaralı hazırlamış olduğu sunumunda, "Ahlat" kazılarına ilişkin yapılan ilk çalışmalardan günümüze kadar gelen süreci hakkında bilgiler verdi. Bir ölüm kültü olan mezarlardan, mezar taşlarından ve mezar alanlarındaki kazılardan bahseden Karamağaralı, "Ahlat"ın neden bir Türk kültürü olduğuna değindi.

"Ahlat"ın öneminden, fiziki büyüklüğünden ve kazılar sonuncunda elde edilen verilerden söz eden Prof. Dr. Karamağaralı, "Bir kültür, medeniyet, ilim ve ticaret merkezi olarak kabul edilen ve meşhur Kubbet-ül İslam unvanını alan bir şehir olan 'Ahlat', Malazgirt Zaferinde Türk akıncılarının üssü olarak kullanılmıştır" dedi.

Mezar taşlarını, "şehirlerin tapu senetleridir" diye tanımlayan Karamağaralı, "Mezar taşları, sanat tarihinin yanı sıra kültür tarihi yönünden de büyük önem taşımaktadır" dedi. Mezar örneklerine, mezar taşlarının çeşitlerine, ölçütlerine ve üzerlerinde yer alan motiflerin kültürel anlamlarına yer veren Prof. Dr. Karamağaralı, hem ölçüleri hem de içerikleri bakımından bir anıt karaktere sahip olan ve bin yıllık belge statüsünde sayılan "Ahlat"taki Selçuklu Mezarlarının, dünyanın üçüncü İslam dünyasının ise en büyük tarihi mezarları olduğunu ifade etti.

Konferans sonunda Prof. Dr. C. Nakış Karamağaralı, "Ahlat"ın bütün dünyada tanınmasını sağlayan Prof. Dr. Haluk Karamağaralı'ya ve Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı'ya şükranlarını iletti.

Dekan Prof. Dr. Mahmut Selvi ise, konuşmacı Prof. Dr. C. Nakış Karamağaralı'ya değerli katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Kıymetli anne ve babanızın mekanı cennet olsun inşallah. Sizlere ve değerli katılımcılarımıza programımızı zenginleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

