Salgında Normalleşemeyen Tek Sektör: Nargileciler
Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme sürecinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre faaliyet konusu 'nargile salonu/kafesi' olan işyerlerinin çalışmasına verilen ara devam ediyor.
Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme sürecinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre faaliyet konusu 'nargile salonu/kafesi' olan işyerlerinin çalışmasına verilen ara devam ediyor. Diğer işletmelerde de nargile servisi yapılamıyor
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