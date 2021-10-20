Salgında Normalleşemeyen Tek Sektör: Nargileciler - Haberler
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Salgında Normalleşemeyen Tek Sektör: Nargileciler

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme sürecinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre faaliyet konusu 'nargile salonu/kafesi' olan işyerlerinin çalışmasına verilen ara devam ediyor.

Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme sürecinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre faaliyet konusu 'nargile salonu/kafesi' olan işyerlerinin çalışmasına verilen ara devam ediyor. Diğer işletmelerde de nargile servisi yapılamıyor

Salgında Normalleşemeyen Tek Sektör: Nargileciler
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