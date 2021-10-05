SALEP ÜRETİMİNİ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN DERNEK KURDULAR

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde 'beyaz altın' olarak bilinen salep yumruları toprakla buluşmaya başladı. İlçede çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak tercih edilen salep, tarlada kilosu 100 TL'den alıcı bulurken üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin her bölgesinde üretimi yapılabilen ve metrekareye düşen gelir bazında en karlı ürünlerden olan salepte seri üretim için çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak deneme tarlaları oluşturmaya başlandı. Erdemli'de salep üreticiliği yapmak için yola çıkan 3 arkadaş, 'Erdemli Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiricileri ve Araştırma Derneği' kurarak salep üreticiliğini yaygınlaştırmak istiyor. Dernek Başkanı Adem Arslan, 15 çiftçimiz kayıtlı olarak salep üretimi yapmaktadır. Son zamanlarda salep üretimi çiftçilerimiz tarafından tercih edilen bir bitki. Maliyeti yüksek olduğu için küçük alanlarda başlayıp daha sonra yumruların çoğalmasının ardından satışı yapılırsa daha karlı bir ürün haline gelir. Bir dönüm salep tarlasının oluşturulması yaklaşık olarak 100 bin TL'yi buluyor. Onun için küçük alanlardan başlayıp, yumruların çoğalması ile birlikte kendi tohumunu kendisin üretmesinin beklenmesi daha avantajlı olur dedi.

'MERSİN PİLOT İL OLSUN'

Mersin'in salep üretiminde pilot ile olarak belirlenmesini isteyen Arslan, Mersin'de salep üretimi yavaş yavaş artmaya başladı. Erdemli'de şuanda deneme amaçlı dikilen salep yumruları, Nisan ayının sonunda hasat yapılmaya başlanacak. Sıfır rakımdan 2400 rakıma kadar her yerde yetişebilen beyaz altın salebin, tarlada kilosu 100 TL'den alıcı bulurken kuru salebin kilosu ise 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Üreticisine çok kazandıran salep, özellikle kozmetik ve dondurma yapımında çok fazla kullanılan bir ürün dedi.

EMEKLİ OLUP SALEP DİKTİ

Erdemli'de 500 metre arazide salep üretimi yapan emekli öğretmen İlyas Kalay, Emekli olduktan sonra araştırdım ve salep üreticiliğine başladım. Şuanda bir dönüm tarlada deneme amaçlı 500 metrekareye salep dikimi yaptım. Şuanda diktiğimiz salepleri Nisan ayı ile Haziran ayı arasında hasadını yapacağız. Pazar sorunu olmayan ve emeği az olan salep üreticiliği çiftçilerimiz için alternatif ürün olarak en karlı olan ürünler arasında yer almaktadır. Beyaz altın olarak bilinen salep, özellikle dondurma üretimi yapan fabrikalar yerinde gelerek alıyorlar. Pazar sorunu hiç yok. Ben bütün çiftçilerimize salep üretimini öneriyorum ifadesini kullandı.

EMEĞİ AZ GELİRİ FAZLA

Erdemli'de salep üreticiliği yapan Hakan Arslan ise şunları söyledi

Ben daha önceleri esnaf olarak çalışıyordum. 2 yıldır salep üretimi yapıyorum. Emeği çok az olan bir ürün. İlaç ve su derdi yok. Çok az bir sulama ile ilaç vermeden hasat yapılan bir ürün. Tarlada kilosu 100 TL'den alıcı buluyor. Bizim amacımız salep üretimini Mersin ili genelinde çoğaltmaktır. Onun için yetkililerden Mersin'in salep üretimi için pilot il olmasını istiyoruz.

İlçede ekimi yapılan salep yumrularının Nisan ayının sonunda hasat yapılması bekleniyor.