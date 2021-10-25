MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. - Haberler
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MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

MSB: "Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." - ANKARA

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