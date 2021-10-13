"Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları" ekim ayında devam ediyor

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları, ekim ayı boyunca farklı yaş grubundan çocuklara yönelik atölyelerle devam ediyor.

SSM'den yapılan açıklamaya göre, 5-8 yaş arası çocuklar için düzenlenecek hafta sonu çocuk atölyeleri, cumartesi ve pazar günleri Sera Atölye'de ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Şeker Ahmet Paşa'nın sanatının öğrenileceği "Şeker Ahmet Paşa ile Ormanda" atölyesinde 16 Ekim'de 5-8 yaş grubuna yönelik manzara ve orman tabloları üzerine çalışılacak.

Atölyede çocuklar, Japonların 'shinrin-yoku' kavramından ve Şeker Ahmet Paşa'nın eserlerinden ilhamla kendi orman ekosistemini oluşturacak.

"Kentimin Renkleri" atölyesi de 17 Ekim'de 6-8 yaş grubuna yönelik olacak. Sanatçı Beril Ece Güler'in '-scape' ve sanatçı Örsan Karakuş'un 'Haydarpaşa Garı' isimli işlerinden yola çıkılacak atölyede çocuklar kendi yaşadıkları sokaklardan hareketle kolaj tekniği kullanarak İstanbul'u kendi renklerinde çizecek.

SSM'nin pusetli aileler etkinliği de bu ay boyunca farklı duyu ve sanat atölyeleriyle devam edecek.

Henri Matisse'in (1869-1954) eserlerinden ve sanat pratiğinden hareketle hazırlanan "Müzede Şekil Avı", Amerikalı ressam Georgia O'Keeffe'nin eserlerinin çıkış noktası olduğu "Müzede Renk Av"ı, pop art akımının önemli isimlerinden Wayne Thiebaud'un eserleriyle şekillenen "Müzede Doku Avı", 18-36 ay arasındaki minikleri sanatla buluşturacak.

Okul gruplarına yönelik müze turları ise öğretmenler eşliğinde ve rezervasyonla çarşamba, perşembe ve cuma günleri ücretsiz düzenlenecek.

Pazartesi günleri kapalı, salı günleri her yaş grubuna ücretsiz olan müzenin öğrenme programları hakkında detaylı bilgiye SSM'nin web sitesinden ulaşılabilir.