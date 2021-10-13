'Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları' ekim ayında devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları" ekim ayında devam ediyor

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları, ekim ayı boyunca farklı yaş grubundan çocuklara yönelik atölyelerle devam ediyor.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) Öğrenme Programları, ekim ayı boyunca farklı yaş grubundan çocuklara yönelik atölyelerle devam ediyor.

SSM'den yapılan açıklamaya göre, 5-8 yaş arası çocuklar için düzenlenecek hafta sonu çocuk atölyeleri, cumartesi ve pazar günleri Sera Atölye'de ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Şeker Ahmet Paşa'nın sanatının öğrenileceği "Şeker Ahmet Paşa ile Ormanda" atölyesinde 16 Ekim'de 5-8 yaş grubuna yönelik manzara ve orman tabloları üzerine çalışılacak.

Atölyede çocuklar, Japonların 'shinrin-yoku' kavramından ve Şeker Ahmet Paşa'nın eserlerinden ilhamla kendi orman ekosistemini oluşturacak.

"Kentimin Renkleri" atölyesi de 17 Ekim'de 6-8 yaş grubuna yönelik olacak. Sanatçı Beril Ece Güler'in '-scape' ve sanatçı Örsan Karakuş'un 'Haydarpaşa Garı' isimli işlerinden yola çıkılacak atölyede çocuklar kendi yaşadıkları sokaklardan hareketle kolaj tekniği kullanarak İstanbul'u kendi renklerinde çizecek.

SSM'nin pusetli aileler etkinliği de bu ay boyunca farklı duyu ve sanat atölyeleriyle devam edecek.

Henri Matisse'in (1869-1954) eserlerinden ve sanat pratiğinden hareketle hazırlanan "Müzede Şekil Avı", Amerikalı ressam Georgia O'Keeffe'nin eserlerinin çıkış noktası olduğu "Müzede Renk Av"ı, pop art akımının önemli isimlerinden Wayne Thiebaud'un eserleriyle şekillenen "Müzede Doku Avı", 18-36 ay arasındaki minikleri sanatla buluşturacak.

Okul gruplarına yönelik müze turları ise öğretmenler eşliğinde ve rezervasyonla çarşamba, perşembe ve cuma günleri ücretsiz düzenlenecek.

Pazartesi günleri kapalı, salı günleri her yaş grubuna ücretsiz olan müzenin öğrenme programları hakkında detaylı bilgiye SSM'nin web sitesinden ulaşılabilir.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin
Spor Cristiano Ozan Tufan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları' ekim ayında devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:32:56. #1.11#