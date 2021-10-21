Sakarya Yöresel Ürünleriyle Antalya YÖREX Fuarında

ANTALYA (Habermetre) - Sakarya'nın Yöresel Ürünleri, Antalya'da 20- 24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarındaki yerini aldı.

Sakarya Valiliğini temsilen Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatlarıyla koordinatörlüğünü İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar ile İSG Ekoturizm Uzmanı Volkan Nurcalı'nın yaptığı Valiliğimize ait Fuar Alanında; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte İlimizden çeşitli firmaların katılımı da sağlandı.

TBMM eski başkanı Cemil Çiçek, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, ATSO Başkanı Davut Çetin ve ATB Başkanı Ali Çandır'ın birer konuşma yaptığı törenin açılışında Hisarcıklıoğlu, Çandır'a YÖREX dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.

"Seminerler ve İş Görüşmeleri de Bulunuyor"

76 il ile birlikte KKTC'den de katılımın olduğu bu yılki YÖREX Fuarında; 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın toplam 150 kooperatif, 650'nin üzerinde firma, Anadolu'nun her köşesinden toplamda 10 bine yakın yöresel ürün sergileniyor. Fuarda, 9 zincir market ve e-ticaret sitesi ile üreticiler ve katılımcılara yüz yüze iş görüşme imkanı da bulunuyor. Bu kapsamda Fuar boyunca 1000'e yakın görüşmenin beklendiği organizasyonda, coğrafi işaretli ürün üreten ve ticaretini yapanlara e-ticaret ve dijital dönüşüm desteği eğitimleri veriliyor. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) ile birlikte 'Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması' isimli seminer de yapılıyor.

"Standımıza İlgi Yoğundu"

Yaptığı hazırlıklar ve çalışmalarla Fuar alanında göz dolduran ve yoğun ilgi gören Sakarya tanıtım stantları, protokol tarafından da ziyaret edilerek büyük takdir topluyor. Alandaki ziyaretleri esnasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İlimizin yöresel ürünlerini özenle inceleyerek fuarda Sakarya'nın bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İlimizin Yöresel Ürün Yelpazesi Sergileniyor"

İlimizden 8 firmanın yer aldığı Sakarya Standında; kabak lokumu, kabak şekeri ve kabaktan elde edilen ürünler, domates reçeli, süt reçeli, zeytin reçeli, organik meyve cipsi, meyve kuruları, kızılcık ve üzüm suyu, kahvaltılık yöresel ürünler, ayva döneri, ayva kolonyası ve ayvadan elde edilen ürünler, zeytin ve zeytin çeşitleri ile zeytinyağı, tarhana, çeşitli erişteler, enginar konservesi, enginar sirkesi ve enginardan elde edilen ürünler, çeşitli salçalar, turşular, kantaron yağı ve ahşap el ürünleri katılımcıların ve davetlilerin beğenisine sunuluyor.

"Sakarya'mız Bereketli Topraklara ve Hünerli Ellere Sahip"

Böylesi organizasyonlarda Sakarya'nın da yer almasının büyük bir önem taşıdığını ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, muhteşem güzellikleri ile adeta bir yeryüzü cenneti hüviyetinde olan ve bereketli topraklar ile hünerli ellere sahip huzur şehri Sakarya'mızın, farklı damak zevklerine hitap edecek yöresel ürünler alanında da önemli bir potansiyeli bulunduğunu, bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi için her türlü projeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri