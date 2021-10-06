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Sakarya Valisi Kaldırım, TEKNOFEST'te dereceye girenleri ödüllendirdi

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya Valisi Kaldırım, TEKNOFEST'te dereceye girenleri ödüllendirdi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece alan öğrenci ve danışman öğretmenleri ödüllendirdi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece alan öğrenci ve danışman öğretmenleri ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri İbrahim Sait Akarçeşme, Faruk Öztürk, Utku Altıntaş; turizm teknolojileri yazılım kodlama alanında Ayhan Yağız danışmanlığında "Mobil Çelebi Modern Seyahatname" projesiyle Türkiye birincisi oldu.

SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda görsel tasarım ödülü, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Kerem Yoldaş'ın hazırladığı "Makroliz Projesi" (Duş başlığına ilk gelen soğuk suyun bir depoya aktarılarak istenen sıcaklığa ulaştığında kullanılmasını sağlayarak su israfını önleyen doğa dostu patenti alınabilir proje) Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması lise seviyesi kategorisinde Türkiye ikinciliği aldı.

Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi Tekno Uzmanlar takımı, Akıllı Ulaşım Yarışması lise kategorisinde, Aydın Gürdamar Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Sel Kalkanı Projesi" İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda ilkokul/ortaokul kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencilerinden oluşan Hijyen Elçileri takımı da Eğitim Teknolojileri Yarışması ilkokul/ortaokul kategorisindeki başarısıyla Özbekistan'da yapılacak Türk Dünyası Bilim Şenliği'nde temsil etme hakkı kazandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, başarılı projeleri dinledi. Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Kaldırım, ödüllerini takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri de törende yer aldı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya Valisi Kaldırım, TEKNOFEST'te dereceye girenleri ödüllendirdi - Haberler
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