Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü - Haberler
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Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

SAKARYA - Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
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