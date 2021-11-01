Sakarya'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'dan kısa kısa

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'dan kısa kısa

Erenler Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

ERENLER, SAKARYA (AA) - Erenler Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 3 gündem maddesi karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Kılıç, pazartesi pazarının tamamı ve çarşamba pazarının meyve sebze kısmını Ocak 2022 içerisinde Kapalı Pazar Yeri'ne taşınmasını planladıklarını bildirdi.

Pazar tezgahlarının yeterliliği, elektrik ve su abonelikleri ile güvenlik konusunda esnafı rahatlatacaklarını belirten Kılıç, pazarların daha derli toplu ve kaliteli hizmet vermesini sağlayacaklarını kaydetti.

Meclis toplantısı, 3 maddenin karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Sakaryalı bisikletçi Kocaeli'de kürsüye çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bisiklet sporcusu Muhammed Kerem İnanç, Kartepe Belediyesince düzenlenen Cumhuriyet Kupası Bisiklet Tırmanışı yarışlarında 3'üncü oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, bisiklette dünya yarışlarına ev sahipliği yapan Sakarya'nın başarılı sporcuları yetiştirdiği belirtilerek, genç pedal İnanç tebrik edildi.

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title