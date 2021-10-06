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Sakarya'dan kısa kısa

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, salgınla mücadele kapsamında karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, salgınla mücadele kapsamında karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şehrimizde karantina altına alınan sokaklardaki vatandaşlarımızdan çağrı merkezimize bazı temel ihtiyaçlarını iletmelerinden sonra Büyükşehir Belediyesi olarak harekete geçtik. Karantina süreci boyunca ihtiyaçları olabilecek temel gıda ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Karantinadaki vatandaşlarımızın bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmalarını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sapanca Kaymakamı Canpolat'tan Başkan Özen'e ziyaret

Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özen, Kaymakam Canpolat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Kaymakamımızın nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sayın Canpolat ile uyum içinde ilçemize hayırlı hizmetler yapacağımıza inanıyorum. İlçemize tekrardan hoş geldiniz. Yeni görevinizde tekrar başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Canpolat ise belediye başkanı ile ilçeyi daha da geliştirecek hizmetlerle buluşturacaklarını belirterek, "Başkanımızın takdire şayan projelerinin olduğunu gördüm güzel çalışmalara birlikte imza atacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Sapanca Belediye Başkan Özen'den,"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özen, mesajında, cami ve mescitlerin eğitim, ilim ve irfanın merkezleri haline getiren hocaların, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladığını belirtti.

Camilerin, aynı saflarda birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kalplerin toplu olarak attığı mekanlar olduğunu vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"Din görevlilerimiz ise yüce dinimizin emir ve yasaklarını yaşayan, minberden mihraba insanlarımızı Hakk'ın şaşmaz ve şaşırmaz yoluna çağıran fedakar insanlardır. Yaptıkları vaazlar, cami dersleri, tefsir, hadis sohbetleri, camilerde Kur'an-ı Kerim öğretimi ve benzeri çalışmalarla vazifelerini fedakarca ifa etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın iyiliklere, güzelliklere kapı aralamasını temenni eder, ömrünü din hizmetine adayan din görevlilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım."

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
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