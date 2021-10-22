SAKARYA'DAKİ MESLEK LİSESİ, HİJYEN MALZEMESİ İHRACATINA BAŞLADI

ERENLER, SAKARYA (Habermetre) - Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler, Kovid-19 sürecinde talebinde artmasıyla hijyen malzemesi üretimine başladı.

Bugüne kadar okulda 200 ton antibakteriyel el solüsyonu ve kolonya, 300 ton endüstriyel temizlik ürünü olmak üzere 500 tonluk hijyen malzemesi üretimi yapıldı. AR-GE faaliyetleri ile yeni ve kişiye özel ürünler de geliştiriliyor.

Öğrencilerin atölyede ürettiği sabun, yüzey temizleyici, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu ve deterjanlar okullar, kamu kurumları ve fabrikalardan yoğun talep gördü. Okulda yapılan üretim, atölyede çalışan öğrencilerin hem tecrübelerine hem de devletin öngördüğü oranda ücret almaları nedeniyle kendilerine ve aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere yetişemediklerini belirten okul yöneticileri, ürünlerin yurt dışına gönderilen numunelerinin de beğeni kazandığını belirterek bu doğrultuda Bosna Hersek'e gönderilen hijyen malzemeleriyle yurt dışına ihracata başladıklarını kaydetti.

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