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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adapazarı-Karasu yolunda Yakup T. idaresindeki 60 NC 095 plakalı hafif ticari araç, Poyrazlar Kavşağı mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen Ali E'nin kullandığı 41 L 3834 plakalı panelvana, bu araç da Abdullah A. yönetimindeki 11 EH 740 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki Murat A. ile panelvandaki Hasan ve Nimet E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
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