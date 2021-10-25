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Sakarya'da yüksek kesimlere kar yağdı

AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Sakarya'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede bir süredir aralıklarla etkisini gösteren yağmur, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hendek merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan Çiğdem ile 36 kilometre uzaklıktaki Dikmen yaylaları, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağmasına sevinen bazı yayla sakinleri, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, yılın ilk karının yaylalarına düştüğünü belirterek, "Diğer yıllara göre bu sene daha erken düştü. Bu ilk kar, ikinci kar da düşer. Üçüncü kar düştüğü anda seneye nisan ayına kadar devam eder." diye konuştu.

AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri
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