Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor

Sakarya'da yoğun sis etkisini gösteriyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yoğun sis etkisini gösteriyor.

Sakarya'da gece başlayan sis, sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini artırdı.

Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.

Trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor - Haberler
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