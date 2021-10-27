Son dakika... Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika... Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı Sakarya'da yasadışı bahis düzenledikleri değerlendirilen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'da yasadışı bahis düzenledikleri değerlendirilen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'nün yaptığı koordineli çalışma neticesinde yasadışı bahis düzenledikleri değerlendirilen S.K, O.S.,A.K ve Y.K isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika... Sakarya'da yasadışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Son Dakika Haberleri
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