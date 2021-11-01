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Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi

Sakarya'da etkili olan yağış sonrasında kayganlaşan yollarda 4 ayrı kaza meydana geldi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da etkili olan yağış sonrasında kayganlaşan yollarda 4 ayrı kaza meydana geldi. Toplam 9 aracın karıştığı ve yaralıların olmadığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Sakarya genelinde etkisini gösteren yağış sonrasında kentin 4 farklı noktasında toplam 9 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tır, kamyon, servis aracı ve otomobillerin aralarında bulunduğu araçların karıştığı kazalarda yaralanan olmazken durumların haber verilmesi olay yerlerine polis, tedbir amaçlı sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazalar sebebiyle araç kuyrukları oluşurken araçların yoldan kaldırılma çalışmaları ile trafik normal seyrine döndü. Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi

Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi

Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi

Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi

Sakarya'da yağmur kazaları beraberinde getirdi

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