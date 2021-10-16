Sakarya'da yabancı uyruklu öğrencinin bulduğu çanta sahibine ulaştırıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Irak uyruklu ortaokul öğrencisi, içinde para, ziynet eşyası ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı jandarmaya teslim etti.

Katlı Pazar Yeri'nde annesiyle dolaşan Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Iraklı Yasser Radhwan Hamid Alghafoor, içinde para, ziynet eşyası ve kredi kartların bulunduğu bir çanta buldu.

Alghafoor, çantayı annesiyle Budaklar Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna götürdü. Jandarma ekipleri de kimlik bilgilerinden ulaştığı kişiye çantasını teslim etti.

Iraklı Alghafoor, gazetecilere, annesiyle gezerken bir çanta bulduğunu dile getirerek, "Çantayı aldım ve çok şaşırdım. Köyde tanıdığım bir jandarma komutanı vardı, ben de annemle beraber jandarma karakoluna giderek çantayı komutana teslim ettim. Çantanın sahibi de geldi ve çantasını aldı. Bana da teşekkür etti." ifadelerini kullandı.

Hülya Balık da çantası bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Kaybolan çantamı öğrencimiz bulmuş ve getirip jandarma karakolunu teslim etmiş, Allah razı olsun. Çantamı bana teslim ettiler. Çantamın içinden hiçbir şey eksik değil. Çantamda borçlarımı ödemek için bir miktar param, ziynet eşyam ve kredi kartlarım vardı." diye konuştu.

Okul Müdürü Selahattin Topcu ise öğrencisini davranışından dolayı tebrik ederek, "Okulumuzda böyle davranışları bizleri mutlu ediyor. Ailesini de tebrik ediyorum." dedi.