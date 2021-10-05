Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda AK-47 kalaşnikof tüfek yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 118 gram esrar ile 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kurtköy Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, içime hazır 2 kilo 118 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 3 şarjör ile 18 fişek, 1 özel yapım mont çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, F.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyet'e götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.