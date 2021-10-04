Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı - Haberler
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Konuyla alakalı gözaltına alınan 40 şüpheliden, 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin Eylül ayında düzenledikleri operasyonların bilançosu açıklandı. Rapora göre, Sakarya genelinde onlarca adrese farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 31 operasyonel faaliyette 40 şüpheli yakalandı. 20 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 21 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ve 2 şüpheliye ise 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 2 bin 369 adet extacy uyuşturucu hap, 132 gram bonzai, 2 kilo 319 gram esrar, 539 gram skank, 1 kilo 800 gram metamfetamin ve bin 488 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca yapılan ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında da 1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, narkotik suçlar kapsamında aranması olan 18 şüpheli de yakalanarak adli işlemler neticesinde ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

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