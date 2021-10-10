Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan kavgada baltayla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte çıkan kavgada baltayla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi'nde Y.A. ve A.A. ile S.A. ve T.C.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A. ve A.A, baltayla S.A. ve T.C.K'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolunda ve karnında kesikler oluşan 2 yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Y.A. ve A.A. gözaltına alındı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Ekrem İmamoğlu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin İdo Tatlıses Burak Sergen Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakarya'da trafikte çıkan kavgada 2 kişi baltayla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 15:15:37. #1.17#