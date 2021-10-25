Sakarya'da tekstil atölyesi yangında hasar gördü
AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Karakamış Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, atölye ve tekstil malzemelerinde hasar oluştu.