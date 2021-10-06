Sakarya'da sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım yıl sonuna kadar uzatıldı - Haberler
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Sakarya'da sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım yıl sonuna kadar uzatıldı

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'da sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım yıl sonuna kadar uzatıldı

Sakarya'da sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım uygulaması, yıl sonuna kadar sürecek.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım uygulaması, yıl sonuna kadar sürecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, ulaşım konusunda örnek olacak bir uygulama daha başlattığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım uygulamasının Sakarya'da yıl sonuna kadar geçerli olacağını aktaran Yüce, "Ülkemiz 2020 Mart ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Eşini, kardeşini, evladını, dostunu ve en sevdiklerini kaybedenlerimiz oldu. Uygulanan tedbirler ve bilimin gücüyle kayıplarımız her geçen gün azalsa da tehlike bitmedi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu sürecin sembolü de sağlıkçılarımız olmuştur. Verdikleri mücadeleyi gördük. Yeri geldi ailesinden, çocuklarından günlerce ayrı kaldılar. Zaman geldi, uykusuz ve hiç dinlenmeden çalıştılar. Onlar için başlattığımız ücretsiz seyahat imkanını yıl sonuna kadar uzattık. Hayatın her alanında yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sakarya'da sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım yıl sonuna kadar uzatıldı - Haberler
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