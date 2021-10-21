Otomobilde rahatsızlanan yaşlı kadın polisin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da otomobilde rahatsızlanan kadın, motorize trafik polisinin eskortluğunda hastaneye götürüldü.

Adapazarı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde bulunan yaşlı kadının rahatsızlanması üzerine araçtaki yakınları, bölgeden geçen motorize trafik polisinden yardım istedi.

Bunun üzerine polis memurunun siren çalarak öncülük ettiği otomobil, trafiğe takılmadan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Otomobilin polis öncülüğünde hastaneye gitmesi kentteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, motorize trafik polisinin öncülük ettiği arabanın kavşaklarda güvenli şekilde ilerlemesi yer alıyor.