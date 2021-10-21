Otomobilde rahatsızlanan yaşlı kadın polisin yardımıyla hastaneye yetiştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilde rahatsızlanan yaşlı kadın polisin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'da otomobilde rahatsızlanan kadın, motorize trafik polisinin eskortluğunda hastaneye götürüldü.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da otomobilde rahatsızlanan kadın, motorize trafik polisinin eskortluğunda hastaneye götürüldü.

Adapazarı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde bulunan yaşlı kadının rahatsızlanması üzerine araçtaki yakınları, bölgeden geçen motorize trafik polisinden yardım istedi.

Bunun üzerine polis memurunun siren çalarak öncülük ettiği otomobil, trafiğe takılmadan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Otomobilin polis öncülüğünde hastaneye gitmesi kentteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, motorize trafik polisinin öncülük ettiği arabanın kavşaklarda güvenli şekilde ilerlemesi yer alıyor.

Otomobilde rahatsızlanan yaşlı kadın polisin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

Otomobilde rahatsızlanan yaşlı kadın polisin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

Otomobilde rahatsızlanan yaşlı kadın polisin yardımıyla hastaneye yetiştirildi

Otomobilde rahatsızlanan yaşlı kadın polisin yardımıyla hastaneye yetiştirildi
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

Trafikte korku dolu anlar! İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı

 Kadın sürücüyü dövdü, 'saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

Kadın sürücüyü dövdü, 'saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü döven adamdan pes dedirten savunma: Saçı kısaydı erkek sandım

Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü döven adamdan pes dedirten savunma: Saçı kısaydı erkek sandım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title