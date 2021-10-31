Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu İlçesi Yeni Mahallesi İstanbul Caddesi Yenimahalle köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin O. kontrolündeki 54 TK 940 plakalı Opel marka otomobil ile Abdullah U. idaresindeki 54 BT 220 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah U. ile motosiklet üzerinde bulunan Bekir U. yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler, kazazedelerin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Abdullah U. ve Bekir U., Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Abdullah U., burada yapılan müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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