Sakarya'da kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) Beliren Yetişkinlerde Din Tasavvuru ve Gelecek Beklentileri Çalıştayı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SAÜ İlahiyat Fakültesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle İlahiyat Fakültesi konferans salonunda dün düzenlenen çalıştayın açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Biyolojik ve ruhi değişikliklerin, hayata tutunma, aklıselim hareket etme ve doğru düşünebilme gibi konularda bazı sorunlar yaşanmasına sebep olduğunu aktaran Yüce, "Bu, Allah'ın yarattığı fıtratın bir kaidesidir. Bunu yok saymak, olmamış gibi davranmak, haşa fıtrata karşı gelmektir. O halde bu gerçekle yüzleşmek ve hepimizin geçtiği bu zor yollardan geçen kardeşlerimizi anlamak ve onlara yardımcı olmak zorundayız. Onlara merhametle yaklaşmalı ve destek olmalıyız. Aksi takdirde bu dönemde karşılaştığı zorluklarla tek başına mücadele etmek zorunda kalan aksine etrafından hiçbir destek alamayan kardeşlerimizin hayatı, yaratılışı, Allah'ı, ahireti layıkıyla anlamaları pek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Yüce, imanı ve itikadı zedeleyecek pek çok yalan yanlış bilginin kontrolsüzce dolaştığı ortamda ebeveynlerin evlatlarına merhametle yaklaşmaları ve onlara destek olmaları gerektiğini kaydetti.

Çalıştayla gençlerin yaşadığı sorunları, temelinde yatan noktayı ve gençlerin etrafını kuşatan çarpıtılmış bilgilerin, bilinçli yanıltma hareketlerinin ne olduğunu öğreneceklerini ifade eden Yüce, bu sorunlarla mücadele edilmesi için gereken stratejinin de böylelikle ortaya çıkacağını bildirdi.

Programa, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İl Müftüsü Hasan Başiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Başkan Yüce'den esnaf ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Unkapanı Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.

Meydanda devam eden çalışmalar hakkında esnafa bilgi veren Yüce, firmanın işi yarıda bırakmasıyla sürecin uzadığını, inşaatın bir an önce bitirilerek şehrin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Yaptıkları çalışmalarda esnaftan güç aldıklarına işaret eden Yüce, her zaman esnafın yanında yer aldıklarını belirtti.

Meydandaki bir iş yerinin açılışına da katılan Yüce'ye, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel eşlik etti.