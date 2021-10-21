Sakarya'da kentin farklı noktalarına kedi sığınma evi yerleştirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kentin farklı noktalarına kedi sığınma evi yerleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kedilerin sokakta daha güvende olması ve kış mevsiminin sert hava koşullarından etkilenmemesi hedefiyle çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, tek seferde 26 kediye ev sahipliği yapabilen kedi sığınma evlerinin Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı'na konulduğu kaydedildi.

İhtiyaç halinde kedi evi sayısının artırılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Belli periyotlarla temizliğini gerçekleştireceğimiz sığınma evlerine, kediler serbest olarak girip çıkabilecekler. Kedi sığınma evleri, diğer hayvanların içeriye girip kedilere zarar vermesini engellemek üzere dizayn edildi. Bunun yanı sıra ahşaptan imal edilen sığınma evleri, parkın dokusuna da uyum sağlıyor." denildi.