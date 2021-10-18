Sakarya'da iş yerlerinin camını kıran şüpheli yakalandı
AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir banka ile iş yerinin camını parke taşıyla kıran zanlı gözaltına alındı.
HENDEK, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir banka ile iş yerinin camını parke taşıyla kıran zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren bir banka ile yanındaki züccaciye dükkanının camının kırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ü.D. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri