Sakarya'da iş yerlerinin camını kıran şüpheli yakalandı - Haberler
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Sakarya'da iş yerlerinin camını kıran şüpheli yakalandı

AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Sakarya'da iş yerlerinin camını kıran şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir banka ile iş yerinin camını parke taşıyla kıran zanlı gözaltına alındı.

HENDEK, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir banka ile iş yerinin camını parke taşıyla kıran zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren bir banka ile yanındaki züccaciye dükkanının camının kırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ü.D. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri
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