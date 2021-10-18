Sakarya'da havalandırma boşluğunda sıkışan işçi kurtarıldı - Haberler
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Sakarya'da havalandırma boşluğunda sıkışan işçi kurtarıldı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da havalandırma boşluğunda sıkışan işçi kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı havalandırma boşluğunda sıkışan işçi, farklı noktadan yapılan kazı çalışmasıyla kurtarıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı havalandırma boşluğunda sıkışan İşçi, farklı noktadan yapılan kazı çalışmasıyla kurtarıldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hendek Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesindeki havalandırma boşluğunda çalışan işçi Hasan Çavuşoğlu, bulunduğu yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçiyi girdiği havalandırma boşluğundan kurtaramayan itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), iş makinesinden yardım istedi.

Bahçenin farklı noktasında kazı çalışması yapan ekipler, havalandırma hattına ulaşarak Çavuşoğlu'nu kurtardı.

Sağlık ekiplerince ambulansta müdahalesi yapılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da havalandırma boşluğunda sıkışan işçi kurtarıldı

Sakarya'da havalandırma boşluğunda sıkışan işçi kurtarıldı

Sakarya'da havalandırma boşluğunda sıkışan işçi kurtarıldı

Sakarya'da havalandırma boşluğunda sıkışan işçi kurtarıldı

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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