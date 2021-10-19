Sakarya'da gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlattı - Haberler
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Sakarya'da gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlattı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'da gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlattı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeyken gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlatarak yardımcı oldu.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeyken gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlatarak yardımcı oldu.

D-650 kara yolunda seyir halindeyken Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisinde gözünden rahatsızlanan tır şoförü, aracını yol kenarına park etti.

Bu sırada devriye gezen Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, tır şoförünün gözlerine damla damlatmaya çalıştığını ancak zorlandığını fark etti.

Aracından inen trafik polisi Mustafa Bulut, şoförün gözlerine damla damlattı.

Gözlerinde yanma ve kurumaya bağlı rahatsızlık olduğu öğrenilen tır şoförü, kendisine yardım eden polise teşekkür edip yoluna devam etti.

Sakarya'da gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlattı

Sakarya'da gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlattı

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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