Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.
SAKARYA (AA) - Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.
Taşkısığı mevkisindeki doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.