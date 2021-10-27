Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama - Haberler
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Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Taşkısığı mevkisindeki doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.

Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama

Son dakika haberi: Doğal gaz kombine çevrim santrali trafosunda patlama
AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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