Sakarya'da darbedilen kız çocuğunun ölümüyle ilgili üvey babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 2018 yılında üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun ölümüyle ilgili açılan davada karar çıktı.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Esma Asel K'nin üvey babası E.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık anne F.K'nin katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sundukları mütalaayı tekrar etti.

Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Baba Halit K'nin avukatı da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık E.S, esas hakkındaki savunmasında, maktul Esma ile hiç baş başa kalmadığını savunarak, "Esma'ya hiçbir şey yapmadım. Esma'nın yanında değildim. Yanında yokken birisine nasıl zarar verebilirsiniz? Yapmadığım bir şeyin cezasını çekiyorum." dedi.

Tutuklu sanık E.S'nin avukatları da sanığın 3 yıldır suçsuzluğunu ispatlamaya çalıştığını, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık E.S, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.S'yi "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan anne F.K'yi 5 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Süreç

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darbedildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan Esma Asel K, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çocuğun annesi F.K. ile üvey babası E.S. tutuklanmıştı. Anne F.K. daha sonra tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuğun annesi F.K. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey babası E.S. hakkında ise "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası talep ediliyordu.