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Sakarya'da çanta ve cüzdan hırsızlığı şüphelisi kadın tutuklandı

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya'da çanta ve cüzdan hırsızlığı şüphelisi kadın tutuklandı

Sakarya'da kadınların çanta ve cüzdanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kadınların çanta ve cüzdanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, giyim mağazalarında alışveriş yapan kadınların bebek arabasına takılı, elbise denemek için bırakılan ve kadınların omuzlarına asılı çantaların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, "yankesicilik" ve "hırsızlık" suçlarından kaydı bulunan şüpheli N.D'yi, Erenler ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, yüklü miktarda para ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık olayları, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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