Sakarya'da bisiklet turu düzenlendi - Haberler
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Sakarya'da bisiklet turu düzenlendi

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da bisiklet turu düzenlendi

Sakarya'da Kızılay Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Kızılay Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turuna, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Kızılay gönüllüleri ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri katıldı.

Yüce, 1868'ten bu yana tüm dünyada faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayın 153'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde kutlanan Kızılay Haftası'nın, bu yıl da yurt genelinde çeşitli etkinliklere sahne olduğunu aktaran Yüce, "Bu kapsamda 'Bisiklet Şehri Sakarya'mızda bisikletseverler ve Kızılay gönüllülerinin düzenlediği bisiklet turuna katıldık. Bu vesileyle kurulduğu günden bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, yoksul ve muhtaç insanlara yardım ulaştırmak için önemli görevler üstlenen ve Türk milletinin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılayının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. İyi ki varsın Kızılay." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da bisiklet turu düzenlendi

Sakarya'da bisiklet turu düzenlendi

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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