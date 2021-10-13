Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 24 Eylül'de çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 24 Eylül'de çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

24 Eylül'de, tartıştığı Y.D'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan B.P'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Saklandığı adresi tespit eden B.P, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Kurtuluş mahallesinde B.P, aracında buluştuğu Y.D'yi (31) silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
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