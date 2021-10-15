Sakarya'da belediyenin ödüllü projesiyle 21 ton bal ve 2 bin 530 ana arı üretildi

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince yürütülen ödüllü proje kapsamında 21 ton bal ve 2 bin 530 ana arı üretimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl Marmara Belediyeler Birliğince ödüle layık görülen "54 Katılımcılı Arıcılık" projesinde bu seneki üretimin tamamlandığı belirtildi.

Projenin eğitim, üretim ve satış olmak üzere üç aşamadan oluştuğu bildirilen açıklamada, arıcılık alanında Sakarya'yı Türkiye'de model haline getirmek için yola çıkılan projenin ikinci yılında gerçekleştirilen üretimlerin memnuniyet verici olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak daha çok genç arıcıları seçerek verdiğimiz yüzde 75'lik hibeler sonucunda Sakarya arıcılığını en üst noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Verdiğimiz hibeler sonucunda 2021 yılı üretim sezonunda yaklaşık 21 ton bal üretiminin yanı sıra 2 bin 530 ana arı üretimi, 27,5 kilogram arı sütü, yaklaşık 400 kilogram polen ve propolis üretimi gerçekleştirilirken, suni oğul üretimlerinde de aktif kovan sayısı 536'ya ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Katma değer sağlayan ürünlerin kente kazandırıldığı vurgulanan açıklamada, üretimlerin artarak devam etmesi noktasında destek ve eğitimlere devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca üretimler neticesinde şehre 1 milyon 750 bin liralık ekonomik katkı sağlandığı bildirildi.