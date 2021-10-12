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Bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'da bebek arabasıyla kaldırımda yürürken otomobil çarpan kadın ve bebeği tedavi altına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bebek arabasıyla kaldırımda yürürken otomobil çarpan kadın ve bebeği tedavi altına alındı.

Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde A.Ç. idaresindeki 54 AEC 900 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Bu sırada bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen İ.A.A'ya (26) çarpan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan anne ve bebeği, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına çarpması, ardından çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

Bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

Bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

Bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasında
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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