Sakarya'da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Sakarya'da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 500 gram içime hazır kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 500 gram içime hazır kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adatepe'de bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 1 kilo 500 gram içime hazır kubar esrar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. G.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli G.K., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - SAKARYA

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Haber: Sakarya'da 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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